Прием в ветклинике, вызов ветеринара на дом

до 15 марта 2022 года
Прекрасно оборудованные и многопрофильные круглосуточные ветеринарные клиники, ветеринарный стационар, ветеринарный кабинет и служба «Вызов врача на дом». В наших ветклиниках прием ведут только опытные ветеринарные врачи разных специализаций: офтальмолог, кардиолог, хирург, дерматолог, репродуктолог, ратолог, стоматолог, онколог, эндокринолог, терапевт, врачи визуальной диагностики (узисты, рентгенолог).Мы предлагаем своим клиентам и их четвероногим друзьям не только высокий уровень приема, диагностики и лечения, но и умеренные цены и доброжелательное отношение к каждому пациенту.
Наши ветеринарные клиники оснащены современным специализированным оборудованием экспертного класса – УЗИ – аппарат, рентгенографическая система, эндоскопическая система, офтальмологический микроскоп и многое другое.
Готовы принять самых тяжелых пациентов круглосуточно. Работает профессиональная бригада ветеринарных врачей- реаниматологов, ветстационар оснащен инфузоматами в нужном количестве, кислородными аппаратами и всем необходимым для интенсивной терапии.
Все врачи ветеринары проходят постоянную повышение квалификации, стажировки, получают специализации и активно участвуют в различных конференциях и конгрессах.
Каждая наша ветеринарная клиника готова предоставить полный спектр услуг. Мы принимаем пациентов как по предварительной записи, так и по живой очереди и в этом году у нас появилась возможность проведения приема онлайн, что особенно актуально в период пандемии, а также это выход для иногородних пациентов и возможность для наших пациентов, выезжающих в летний период на дачу, оставаться на связи со своим лечащим врачом.
Для удобства у нас есть услуга «вызов ветеринара на дом», если вам невозможно доставить животное в клинику. Вызвать можно не только врача- терапевта, но и узкого специалиста, например, к вам приедет ветеринарный офтальмолог, дерматолог и др. Также есть круглосуточный ветеринарный стационар, где можно оставить свое животное для лечения и под тщательным контролем ветеринарного врача.
Привести питомца в порядок можно в зоосалоне. Они расположены в наших ветклиниках. Умелые грумеры и их волшебные ножницы превратят самого заросшего любимчика в красавчика! Для вас работает зоогостиница, где можно оставить питомца на период отъезда. При каждой ветеринарной клинике имеется зоомагазин и ветеринарная аптека, где вы найдете все необходимое, а также возможность заказать что-то нужное индивидуально для вашего питомца. И мы можем доставить вам на дом нужные корма и лекарства.
На сайте большое количество интересных статей, которые помогут вам получить ответы на многие вопросы. Если у вас они все равно останутся - на сайте есть онлайн- консультация ветеринарного врача, где можно задать вопрос и вам обязательно ответят. Мы будем рады вашим отзывам на сайте и в социальных сетях! Каждый отзыв помогает нам стать лучше! Спасибо за то, что выбираете ветеринарные клиники «Василек»!
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— Новая круглосуточная ветклиника со стационаром в Ново-Переделкино,
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Для профилактики и лечения болезней мелких домашних животных мы предлагаем нашим клиентам выбор. Можно приехать с животным в круглосуточную клинику в Москве в Солнцево-Парке, в круглосуточную клинику со стационаром на Скульптора Мухиной, в ветклинику на Боровском шоссе или вызвать ветеринара на дом.
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