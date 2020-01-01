Прием в ветклинике, вызов ветеринара на дом

Ветеринарная клиника Василек: сеть ветклиник в Новой Москве.
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Россия Москва Новая Москва ул. Авиаконструктора Петлякова, д.5
Почта: vasilek@veterinardoma.ru
Телефон: +7 (499) 110-01-05
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vasilek@veterinardoma.ru +7 (499) 110-01-05
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Самая крупная сеть ветеринарных клиник в Новой Москве – «Василек»

Прекрасно оборудованные и многопрофильные круглосуточные ветеринарные клиники, ветеринарный стационар, ветеринарный кабинет и служба «Вызов врача на дом». В наших ветклиниках прием ведут только опытные ветеринарные врачи разных специализаций: офтальмолог, кардиолог, хирург, дерматолог, репродуктолог, ратолог, стоматолог, онколог, эндокринолог, терапевт, врачи визуальной диагностики (узисты, рентгенолог).

Мы предлагаем своим клиентам и их четвероногим друзьям не только высокий уровень приема, диагностики и лечения, но и умеренные цены и доброжелательное отношение к каждому пациенту.

Наши ветеринарные клиники оснащены современным специализированным оборудованием экспертного класса – УЗИ – аппарат, рентгенографическая система, эндоскопическая система, офтальмологический микроскоп и многое другое.

Ветеринарный стационар

Готовы принять самых тяжелых пациентов круглосуточно. Работает профессиональная бригада ветеринарных врачей- реаниматологов, ветстационар оснащен инфузоматами в нужном количестве, кислородными аппаратами и всем необходимым для интенсивной терапии.

Квалифицированные специалисты

Все врачи ветеринары проходят постоянную повышение квалификации, стажировки, получают специализации и активно участвуют в различных конференциях и конгрессах.

Полный спектр услуг

Каждая наша ветеринарная клиника готова предоставить полный спектр услуг. Мы принимаем пациентов как по предварительной записи, так и по живой очереди и в этом году у нас появилась возможность проведения приема онлайн, что особенно актуально в период пандемии, а также это выход для иногородних пациентов и возможность для наших пациентов, выезжающих в летний период на дачу, оставаться на связи со своим лечащим врачом.

Вызов ветеринара на дом

Для удобства у нас есть услуга «вызов ветеринара на дом», если вам невозможно доставить животное в клинику. Вызвать можно не только врача- терапевта, но и узкого специалиста, например, к вам приедет ветеринарный офтальмолог, дерматолог и др. Также есть круглосуточный ветеринарный стационар, где можно оставить свое животное для лечения и под тщательным контролем ветеринарного врача.

Зоосалон

Привести питомца в порядок можно в зоосалоне. Они расположены в наших ветклиниках. Умелые грумеры и их волшебные ножницы превратят самого заросшего любимчика в красавчика! Для вас работает зоогостиница, где можно оставить питомца на период отъезда. При каждой ветеринарной клинике имеется зоомагазин и ветеринарная аптека, где вы найдете все необходимое, а также возможность заказать что-то нужное индивидуально для вашего питомца. И мы можем доставить вам на дом нужные корма и лекарства.

Онлайн-консультация

На сайте большое количество интересных статей, которые помогут вам получить ответы на многие вопросы. Если у вас они все равно останутся - на сайте есть онлайн- консультация ветеринарного врача, где можно задать вопрос и вам обязательно ответят. Мы будем рады вашим отзывам на сайте и в социальных сетях! Каждый отзыв помогает нам стать лучше! Спасибо за то, что выбираете ветеринарные клиники «Василек»!

Ветклиника "Василек": Наши специалисты
Бодрягина Елена Сергеевна
Бодрягина Елена Сергеевна
Ветеринарный врач-офтальмолог.
Тюрина Юлия Алексеевна
Тюрина Юлия Алексеевна
Главный врач филиала Скульптора Мухиной, ветеринарный врач-терапевт, хирург, анестезиолог
Бурцева Александра Сергеевна
Бурцева Александра Сергеевна
Главный врач филиала Солнцево-парк, ветеринарный врач-терапевт, кардиолог, врач визуальной диагностики, хирург.
Ветеринар Костров Андрей Леонтьевич
Костров Андрей Леонтьевич
Ветеринарный врач-хирург, эндоскопист, травматолог, ортопед, ратолог, специалист по экзотическим млекопитающим.
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Ветеринарная клиника Василек: ветеринар на дом

Прием в ветклинике, вызов ветеринара на дом

Сеть ветклиник Василек: квалифицированная ветеринарная помощь в Москве с 14-летним стажем:

— Новая круглосуточная ветклиника со стационаром в Ново-Переделкино,

— 24x7 ветклиника с зоомагазином и ветаптекой в "Солнцево Парке"

Ветеринарная клиника (Боровское шоссе)

Ветеринар на дом в Москве.

Для профилактики и лечения болезней мелких домашних животных мы предлагаем нашим клиентам выбор. Можно приехать с животным в круглосуточную клинику в Москве в Солнцево-Парке, в круглосуточную клинику со стационаром на Скульптора Мухиной, в ветклинику на Боровском шоссе или вызвать ветеринара на дом.

Наши специалисты подберут индивидуальный подход к лечению Вашего домашнего питомца. Мы открыты круглосуточно!

Вызвать ветеринарного врача на дом

Вызвать врача на дом в Москве можно по телефону 8 (499) 110-01-05. Таким образом, можно получить помощь на дому или в сети ветклиник "Василек".

Записаться к ветеринару онлайн

Рекомендуем воспользоваться услугами ветеринарного врача по предварительной записи, или вызвать ветеринара на дом, если необходима скорая помощь.

Ветуслуги на дому и в ветклиниках Москвы.

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